Dubais arreteeriti turist valeraha eksituse tõttu

Briti turistil Billy Barclayl pandi tema naise ja laste silme all Dubai lennujaamas käed raudu ning arreteeriti, vahendab The Sun. Teda hoiti arestimajas kolm päeva ning on praegu vabastatud kautsjoni vastu.

Barclay võeti kinni, kuna eelmisel aastal sattus tema kätte võltsitud rahatäht. Eelmisel aastal arreteeriti Barclay kui ta proovis Al Hamra ostukeskuses 140 naela kohalikuks rahaks vahetada. Üks 20 naelane rahatäht andis võltsraha skaneerimismasinas alarmi ning Barclay viidi kohalikku jaoskonda. Teda küsitleti 12 tundi, nende hotellituba otsiti läbi ning mees vabastati siis kuna leiti, et see oli olnud eksitus.

Kuigi tema süütus sai tõendatud juba eelmisel aastal, arreteeriti mees nüüd Dubai reisil uuesti. Tema pass on kohalike võimude käes ja seetõttu ei saa ta riigist lahkuda. Lisaks ähvardatakse teda kohtuga. Barclay sõnul on ta proovinud võimudele seletada, et valeraha eksitus leidis aset eelmisel aastal, kuid millegipärast on ta endiselt nende süsteemis valeraha süüdistusega kirjas.

Selles olukorras on Barclay ise ohver, kuna ilmselgelt sattus tema kätte juba ringluses olnud võltsraha, sõnas Briti MTÜ Dubais Kinnipeetud (NGO Detained in Dubai) tegevjuht. Ta lisas, et see on järjekordne meeldetuletus sellest, et Araabia Ühendemiraatide õigussüsteem ei ole arenenud sama kiirelt kui Dubai kõrghooned ning võib endiselt ohustada sinna reisivaid turiste.