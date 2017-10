Belgia paar reisib mööda ilma ringi alasti

Nick ja Lins on tavaline 30-ndates paar Belgiast, kes rändavad koos ja avastavad maailma. Eriline on nende juures see, et nad eelistavad reisida riieteta, vahendab news.com.au. Nad on külastanud oma reisidel juba Horvaatiat, Kreekat, Balkani poolsaart, Itaaliat ja Brasiiliat ning otsinud kõigis neis riikides üles kohad, kus nad saaksid aega veeta alasti.

A post shared by Naked Wanderings (@nakedwanderings) on Jul 13, 2017 at 11:08pm PDT

Paarikese sõnul hakkasid nad oma paljaid reisipilte sotsiaalmeedias jagama, et populariseerida loomulikku alastust ehk nudismi. Kuna interenetis leitav info nudismi kohta on kas vananenud või patroniseeriv, soovivad nad inimestele näidata oma arusaama alastusest.

Nick ja Lins jõudsid nudismini kogemata. Neile kingiti avaliku sauna külastus, kuid nad ei teadnud, et seal peab olema alasti. Riiete hülgamine oli nende sõnul niivõrd vabastav kogemus, et nad soovisid seda veel teha. Otsustavaks sai nende reis Luxemburgi, kus avalik rand oli nende jaoks liiga ebameeldivalt ülerahvastatud. Nad avastasid, et lähedal asub ka nudistide rand, mis oli palju rahulikum ja inimestevaesem. Pärast seda eelistavad nad olla alasti kõikjal, kus see pole karistatav.

Siiamaani on nende nudism olnud reisidel aktsepteeritud, välja arvatud Albaanias, kus avalik alatus on endiselt suur tabu.

Paari eesmärk on muuta nudism vähem seksualiseerituks ning rohkem vastuvõetavaks. Nad tahavad näidata, et alasti olek on tore ning paljas inimkehas pole midagi häbiväärset.