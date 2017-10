Transnistrias käik on kui reis ajas tagasi

Ühel hetkel oleme ümbritsetud umbes kümneaastaste poisikeste kambast, kes annavad endast parima, et oma inglise keele oskust proovile panna. Kahjuks see väga hästi ei õnnestu ning umbes viis minutit hiljem nende ponnistus lõppeb, kui üks vanem proua klutid minema ajab, öeldes, et ärgu nad kiusaku välismaalasi.

Kohalik kaubandusmaffia

Suur osa kaubandusest kuulub siin suurkorporatsioonile Sheriff, kellel on poode, restorane, bensiinijaamu, oma jalgpallivõistkond, bränditehas. Sheriffi lemmikkandidaadid võidavad valimisi ja väidetavalt on neil käsi mängus ka kohalikus maffias. Meiegi sõidame Sheriffi bensiinijaamast mööda ja sööme Sheriffi restoranis kohalikku toitu. Sheriffi-nimelisest kaubamajast ei osta me aga kommiletist leitud Kirju Koera ja Mesikäpa komme, vaid hoopis kohalikku Transnistria õlut ja snäkke.

Piknikukraam kilekotis, sammume läbi Tiraspoli kesklinna. Lenini kujusid jääb tee peale mitu. Tänavanimed meenutavad kunagisi kommuniste ja tähtsaid kuupäevi.

Lõpuks jõuame Võidu parki, mis on täis piknikulisi. Osal on kaasas oma toit, osa on kohapealt šašlõkki ostnud. Taustaks kõlavad igale riigile omased šlaagrid. Uurime kohalikelt, kas tohime nende lauda istuda, kuna mujal pole ruumi.

Nemad uurivad otsekohe, kuidas meile õlu maitseb ja mida me Transnistriast arvame. Kui ütleme, et oleme Eestist, hõiskavad nad, et ju me siis oleme rikkad, sest oleme ju eurooplased. Igatahes ollakse rõõmsad, et oleme külla tulnud, ning pettunud, et me pikemaks ajaks ei jää.

Päev hakkab õhtusse jõudma, seega sätime end bussijaama poole. Transnistria rahaühik on kohalik rubla, mida ei saa maailmas vahetada kuskil mujal kui siinsetes rahavahetuspunktides. Kui ma bussijaamas oma viimaseid rublasid laiaks löön, hõikab marsruuttakso juht kärsitult, et kui ma kohe autosse ei roni, jätab ta mu maha. Nii jääbki mõnikümmend rubla mulle suveniiriks.

Piiril ulatame oma paberilipiku tagasi ja oleme õnnelikud, et seiklusterohke nõukogude teemapark Tiraspolis oli sekeldustevaene. Kindlasti olnuks Transnistrias avastamist palju enam kui üheks päevaks, poliitikat ja kultuuri on kõvasti rohkem analüüsida ja avada,kui see, mis ma siia kirjutasin, kuid elamusena on see üpriski unikaalne koht, mida külastada, kasvõi päevaks.

Lisaühik

Mõned näpunäited

Kui lähete Moldovasse Ukraina poolelt ja sisenete läbi Transnistria (näiteks Odessa-Chișinău rongiga), jääb teil Moldovasse sisenemise tempel saamata, kuna Moldova piiritöötajaid ei lubata Transnistria aladele. Omast kogemusest soovitan soojalt Chișinăus see tempel passi hankida (guugeldades leiab lihtsalt infot, kust seda saab ja mida selleks tegema peab). Muidu tekib pärast Moldovast lahkudes lennujaamas probleem.

Kuna kõik Chișinău riigiasutused olid võidupüha ajaks kaks vaba päeva võtnud ning rongis olid templi saamise ankeedid otsas, siis jätsime selle vahele. Õnneks lasti meid pärast pikka kätelaiutamist seekord siiski lennukisse, aga see ei pruugi alati nii hõlpsalt minna. Ja ilmselt enam sama passiga Moldovasse minna ei saa.