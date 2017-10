10 tuletorni Eestis, mida peaksid kindlasti külastama

Mõne majakaga saab siiski tutvust teha vaid väljast – tee enne külastamist kindlaks, kas on võimalik ka üles minna.

Kihnu tuletorn

Pärnu maakond, Rootsiküla

Foto: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Kihnu tuletorn ehk kohalikus keeles puak jääb saare kõige lõunapoolsemasse tippu Pitkänä ninale. Tuletorn toodi siia 1864. aastal osadeks lahti monteerituna Inglismaalt ja pandi kohapeal uuesti kokku. See on üks neljast meie randade säilinud malmtuletornist. Torn on valge, koonilise kujuga ning varustatud laternaruumi ja rõduga. Tule kõrgus merepinnast on 29 m ja maapinnast 28 m. Huvitav teada: torn on ehitatud samal ajal Vormsi ja Virtsu tuletornidega ning on nendega ka välimuselt sarnane.

Ruhnu tuletorn

Saare maakond, Ruhnu küla

Foto: Villu P / LAURI KULPSOO/PM/SCANPIX BALTICS

1877.a paigutati Ruhnu idaküljel kõrguvale Håubjärre mäele (saare kõrgeim koht) Prantsusmaal Le Havre'i tehases valmistatud detailidest kokku pandud punase metallsilindertorniga tuletorn. Üle saja aasta töötanud metalltorn on tänaseni töökorras. Ohutuse kaalutlustel külastajaid majakasse sisse hetkel ei lasta. Tuletorni kõrgus on 39,5 meetrit, merepinnast 65 meetrit. Läänemere piirkonnas on see tänapäeval ainus säilinud seda tüüpi majakas. Huvitav teada: torn on projekteeritud samas büroos Prantsusmaal, kus töötas ka Eiffeli torni autor Gustave Eiffel.

Saxby tuletorn

Lääne maakond, Saxby küla

Foto PRIIT PULLERITS / PRIIT PULLERITS/PM/SCANPIX BALTICS

Saxby majakas ehk Vormsi tuletorn ehitati 1864 aastal, see oli esimene Gordoni süsteemi malmtuletorn Eestis. Tuletorni lähedal metsas on osaliselt säilinud 20. sajandi algul rajatud Peeter Suure merekindluse kaitserajatisi.

Pakri tuletorn

Harju maakond, Paldiski

FOTO: SANDER ILVEST/POSTIMEES / SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Tuletorn asub Pakri poolsaare loodetipul kõrgel paeklindi äärel ja märgistab põhjaranniku merepoolset serva tähtsa laevatee ääres. Ehitis võis Pakri poolsaare kõrgel kaldapealsel olla juba Rootsi võimu ajal. 1889. aastal valmis 80 m kaugusel vanast tuletornist uus kivist tuletorn. Vana tuletorn oli kaldavaringu tõttu jäänud paeklindi servale ohtlikult lähedale, mistõttu see lammutati.

Kõpu tuletorn

Hiiu maakond, Kõpu küla

Foto: MARGUS ANSU/EMF

Eesti, ühtlasi Läänemere ja Baltimaade vanima tuletorni ajalugu algas rohkem kui 500 a tagasi, mil maamärki vajas ennekõike Hansa Liit. Hiiumaast läks mööda Põhja-Euroopa tähtsaim Ida-Lääne kaubatee ja kaupmehed kurtsid laevade kadumist Läänemerel. Nii ehitatigi laevade Hiiu madala eest hoiatamiseks Kõpu tuletorn. Tuletorn ehitati 67 meetri kõrgusele üle merepinna Hiiumaa kõrgeimasse punkti. Tuletorni kõrgus maapinnast on 36 meetrit ja tuli on merepinnast 102,6 meetri kõrgusel, millest kõrgemal majakatulesid Läänemere ääres ei ole. Huvitav teada: Kõpu on maailmas vanuselt kolmas pidevalt tegutsev tuletorn 1660 aastatel ehitati torni välisseinale raudtrepp 1810 aastast raiuti torni sisemusse trepikäik.

Tahkuna tuletorn

Hiiu maakond, Tahkuna küla

Foto: PRIIT PULLERITS / PRIIT PULLERITS/PM/SCANPIX BALTICS

Tahkuna tuletorn asub Hiiumaa põhjatipus. Malmist tuletorni ehitust alustati 1873.a. Tuletorn on monteeritud nn Gordoni süsteemi malmosadest. Süsteem põhineb tehases valmistatud detailidel, mida on kerge transportida, mistõttu ka selle kõrge torni monteerimine osutus võrdlemisi lihtsaks. Huvitav teada: Tsaari-Venemaa ostis tuletorni Pariisi maailmanäituselt 1871.