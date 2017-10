Tegevus, mis on reisijate puhul lennusaatjate jaoks kõige tülgastavam

Lennusaatjate töö ei ole reisijate käitumise tõttu just meelakkumine. Nad peavad koristama vahekäikudesse visatud prügi ja tualettruumis tekitatud segadust ning näevad pealt ka rõvedusi, mida reisijad lennu ajal teevad. Kõige tülgastavam tegevus on aga varbaküünte lõikamine lennukis, vahendab news.com.au.

Inimesed lõikavad lennukis varbaküüsi tihedamini kui osatakse arvata, kuid reisisaatja Annette Longi sõnul ei saa selle vastu midagi teha. Ta lisas veel, et stjuardesside jaoks on jalgadega seonduv üldiselt ebamugavust tekitav. Paljud kliendid panevad jalad eesoleva tooli käepidedele või üldse tooli peale, ning pole harvad juhud kui lennukitäis rahvast peab kellegi sokihaisu taluma. Nii väikeses ruumis nagu seda on lennukisalong võiksid reisijad siiski oma jalgu talitseda.