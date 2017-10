«Rõve» atraktsioon on kujunenud turistide lemmikuks

News.com.au kirjutab, et Ameerikas Seattle’is on üks sein, mis on kaetud... näritud nätsudega. See asub Pike Place Marketil Seattle’i kesklinnas ning see tõmbab ligi hordide kaupa turiste, kes mitte ainult ei taha «vastikut» seina näha, vaid tahavad ka ise panustada.

A post shared by •Elliy Phillips• (@elliy.phillips) on Oct 1, 2017 at 7:24pm PDT

«Nätsusein» on saanud isegi juba äramärkimist TripAdvisoris, kuigi seda nimetati samas ka üheks maailma kõige pisikurohkeimaks atraktsiooniks.

«See on paljudele rõve, kuid siiski tasub vaatamist,» kirjutab üks arvustaja TripAdvisoris. «Lähemalt uurides näete, et nätsuga on väga loominguliselt ringi käidud.»

Kohalik omavalitsus pole aga eriti vaimustuses. 2015. aastal püüti seinast lahti saada. Töötajad nägid vaeva 130 tundi ning täitsid 94 pange 1070 kilo näritud nätsuga, kuid sein puhtana kaua ei püsinud.

A post shared by Y•K• (@yokoooo0) on Oct 2, 2017 at 5:32am PDT

Arvatavasti sai nätsusein alguse 1990ndatel, kui teatrikülastajad otsisid sabas seistes kohta, kuhu enne etendust oma näts poetada.

Vaata rohkem pilte siit!