EasyJet plaanib kasutusele võtta elektrilennukid

Easy Jet on alustanud koostööd Ameerika Ühendriikide ettevõttega Wright Electric, mis arendab välja elektriaku toitel lennukeid alla kahe tunni kestvatele lendudele, vahendab Sun. See tähendab, et juba järgmise kümne aasta jooksul oleks võimalik hakata kasutama elektrilennukeid, millega väheneks nii lennukimüra kui ka kütusekulu.

Praegu pole enam küsimus, et kas vaid hoopis millal hakkavad elektrilennukid lendama, sõnas EasyJeti tegevjuht Dame Carolyn McCall. Lennundus püüab niisiis sammu pidada autotööstusega, kus töötatakse välja järjest enam elektril töötavaid masinaid keskkonna säästmise eesmärgil. Ta lisas veel, et esimest korda oma karjääri jooksul saab ta tõeliselt ette kujutada tulevikku ilma lennuki kütuseta ning on elevil, et saab sellise tuleviku loomises osaleda.

Wright Electricu sõnul on elektrilennuk võrreldes tavalise lennukiga 50 protsenti vaiksemad ning kümme protsenti odavamad. Soodsam hind jõuab kindlasti ka reisijani odavamate lennupiletite näol.