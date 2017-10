Dubai grandioosne plaan: ehitame oma Veneetsia!

CNN vahendab, et Araabia Ühendemiraatite värskeim grandioosne plaan on ehitada selle Itaalia vee peal hõljuva linna koopia koos kanalite ja gondlitega. Kuurort hakkab laiuma neljal dekil, millest üks jääb merepinna alla.

Projekt kannab nime «The Floating Venice» («Ujuv Veneetsia») ning see saab asuma Dubai The Worldi nimelistel neljal kunstlikul saarel, mis ehitatakse neli kilomeetrit kaldast eemale ning saavad maakaardi kuju.

Kuurorti visionäär Josef Kleindients on ette pannud, et külastajaid võetakse vastu veealuses lobby’s, ka saavad vee all olema 180 magamistuba ja kolm restorani, kust saab imetleda Pärsia lahe veealust ilu.

Veealune turism on viimastel aastatel ilma teinud – Maldviididel asuv Ithaa veealune restoran ning Palm Dubai Atlantise veealused sviidid on populaarsust tõestanud.

Kunst-Veneetsia plaanitakse valmis saada aastaks 2020 ning see läheb maksma umbes 580 miljonit eurot. Vaata plaane ja pilte CNNist!