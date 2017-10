Tasub teada: kas Las Vegasesse on pärast tulistamist ohutu reisida?

Independent annab teada, kuidas on olukord linnas, kus üleeile hukkus muusikafestivalil 59 ning viga sai üle 500 inimese.

Las Vegase ikoonilisel Boulevardil, millel nimeks The Strip, on väljas politseinikud ning see on jalakäijatele osaliselt suletud. Politseinikud kinnitavad, et käimas veel väliuurimistööd sündmuskohal, mistõttu tuleb ka valmis olla, et liikumine jalakäijatele ja autodele on piiratud.

Praeguseks on töö lennujaamas osaliselt taastunud, kuid Mandala Bay, mis on üks tosinast Las Vegase MGM-le kuuluvast kuurorthotellist ja kus tulistamine toimus, on suletud. Hotelli esindajate sõnul tegid nad seda selleks, et tagada külastajatele ohutus.

Suurbritanniast Las Vegasesse suunduvad lennud väljuvad alates eilsest tavapäraselt, kuid Kanada ametnikud on kodanikele andnud soovituse õnnetuspaigas liikumist vältida ning lisasid: «Ameerikas on tulirelvade omamine laialdasem ning seal on ka rohkem tulirelvadega seotud vägivallategusid kui Kanadas.»

Ka kohalik, Las Vegase politsei soovitab liikumist The Stripil vältida, samas ei ole antud inimestele hoiatust Las Vegasesse mitte reisida. See aga tähendab ka, et kui sul on juba reis Las Vegasesse broneeritud ja ostetud, ei pruugi sa raha tagasi saada.

Las Vegases toimunud intsident on USA ajaloo kõige ohvriterohkem massitulistamine. Enne üleeilset oli selleks Orlando ööklubis toimunud tulistamine, milles hukkus 49 inimest.