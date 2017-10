Lihtne nipp, kuidas teha kindlaks, et su hotellituba on lutikatevaba

Hotellivoodid on aga kurikuulsad selle poolest, et tõmbavad ligi just neid tüütuid mutukaid. Southern Living annab nõu, kuidas teha kindlaks, et sa tõesti ööbid kahjuritevabas toas.

Kõigepealt pea meeles, et ära pane oma kohvrit põrandale. Pane see kas kõrgemale riiulile või isegi vanni. Seejärel alusta detektiivitööga. Kuna lutikatele meeldib elada voodites, siis see on kõige ilmsem koht, kust alustada. Vaata tekkide-linade alla ning uuri põhjalikult madratsit. Täiskasvanud lutikad, nende munad ja koored on kõik palja silmaga nähtavad. Kas sa märkad punakaspruune putukaid, väikesi musti nõelapea suuruseid täpikesi või ehk pisikesi vereplekke, mis on tunnistuseks eelmisest ohvrist?

Samuti tasub vaadata läbi pehme mööbel, eriti õmbluskohad. Business Insider soovitab ka vaadata taskulambiga voodipeatsi taha – valgust heites peaks seal peituvad putukad põgenema ja seda on märgata.

Hea uudis on see, et kuigi lutikad on tüütud ja ärritavad, ei kanna nad teadaolevalt edasi haigusi. Kui sa aga siiski oled reisilt nad kaasa toonud, siis soovitatakse reisirõivaid kuumas kuivatis töödelda ning probleem peaks olema lahendatud.