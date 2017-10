Maailma üks suurimaid müsteeriume sai lahenduse

Kui eurooplased külastasid Rapa Nuid 18. sajandil esimest korda, oli saare elanike arv vaid 1500-3000 inimest, vahendab Lonely Planet. See tundus ilmselgelt liiga vähe, et saarel olevaid müstilisi 900 hiidkuju välja tahuda, transportida ning oma kohale tõsta.

Vastavalt hiljutistele uuringutele on kindlaks tehtud, et saare elanike arv on kunagi olnud 17 500 inimest, mis muudab kivikujude valmistamise ja liigutamise müstika juba palju võimalikumaks.

Vaatamata pea täielikule isolatsioonile, suutsid Rapa Nui elanikud luua keeruka sotsiaalsüsteemi ning imepärast kunsti enne kui toimus drastiline muutus elanike arvus, selgitab California Ülikooli professor Dr. Cedric Puleston. Tema sõnul on mõistatust püütud lahendada tükk tüki haaval, et aru saada kui suur on olnud maksimaalne saare elanike arv, mis nagu on nüüd teada, küündis 17 500 inimeseni.

Näiteks analüüsiti põhjalikult maakaarte, võeti pinnaseteste, ehitati ilmajaamu, loodi mitmeid elanikearvu mudeleid ning hinnati bataadi kasvatamist läbi aja. Teadlastele olid abiks arheoloogid, kohalik Rapa Nui kultuuri ekspert, pinnaseeksperdid, biogeokeemik ja elanike arvu bioloog, et saada parim võimalik ülevaade.

Hilisemat elanike arvu langemise põhjust on samuti püütud välja uurida. Kõige tõenäolisem on, et toimus «ekotsiid,» mis tähendab, et elanikud kulutasid lihtsalt saare ressursid ära ja saar ei suutnud enam nii paljudele eluks vajalikku pakkuda.