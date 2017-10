Viis huvitavat fakti Gruusia kohta

BBC on kokku pannud viis põnevat fakti selle kauni Kaspia mere äärse riigi kohta.

Gruusia keel

Gruusia tähestik / Paul Fearn / Alamy /Vida Press

Gruusia keelele ei ole ühtegi sarnast eksisteerivat keelt. Lisaks on gruusia keelel ka täiesti oma 33 tähest koosnev tähestik. Gruusia keel kuulub omaenda iidsesse keelegruppi, mille tähestik pärineb keeleteadlaste hinnangul semiitide ajast 6-5 sajandist eKr. Selles keeles esineb ka selliseid hääldusi, mida pole üheski teises keeles. Isegi, kui gruusia tähestikku on välismaalastel raske mõista, oskab igaüks hinnata nende tähtede kaunist voogavat ilu.

Gruusial ei ole riigi pärisnimega mingit pistmist

Püha Georgi rist Gruusia lipul / Alexander Garaev / Alamy / Vida Press

Grusiinid kutsuvad oma riiki Sakartveloks, mitte Gruusiaks ega Georgiaks. Põhjus, miks riiki hakati inglise keeles kutsuma Georgiaks (ja sellest tulenevalt sarnase nimega ka teistes keeltes), on see, et ristisõdade ajal olid grusiinid tuntud Püha Georgi järgijad. Püha Georg on Gruusias endiselt väga oluline, mille tõestuseks on Püha Georgi rist Gruusia lipul ning kuldne Georgi kuju Tbilisi väljakul. Püha Georgi olulisusele vaatamata ei ole grusiinid ise oma riigi nime kunagi temaga seostanud.

Stalin oli pärit Gruusiast

/ Universal History Archive/REX/ Vida Press

Stalin tekitab oma sünnipaigas Gruusias endiselt palju vastakaid tundeid. Ükskõik millist kirbuturgu külastades on suur tõenäosus kohata Stalini pilte. Gruusia kuulsaima poja kujud võeti küll Nõukogude Liidu lagunedes kõik maha, kuid vaikselt on mõned neist linnapilti tagasi tulemas. Enamik grusiine näeb Stalinit kui julma türanni kes hävitas ka omaenda rahvast, kuid siiski on vanema põlvkonna hulgas veel inimesi, kes näevad Stalinit tugeva maailma liidrina, kes seljatas Hitleri.

Kõrged mäed

Kaukasuse mäeahelik / Sovfoto / Universal Images Group/REX/ Vida Press

Mis on Euroopa kõrgeim mäeahelik? Alpid? Vale vastus. Hoopis Venemaa ja Gruusia vaheline Kaukasuse mäeahelik on see kõige kõrgem. Kuigi mäeaheliku kõrgeim tipp asub Venemaal, siis teisena kõrgeim mägi, Gruusias asuv Shkara (5 193 meetrit) on ikkagi Mont Blancist 400 meetrit kõrgem.

Arhitekti unelm

Gruusia parlamendihoone / Greg Balfour Evans / Alamy/ Vida Press

Gruusias on hämmastavalt palju ülimodernseid klaashooneid. Näiteks uus parlamendihoone on üks suur klaasist ja betoonist mull, mis meenutab hiiglasliku konna silma. Ka mitmed politseihooned on ehitatud klaasist, ilmestamaks Gruusia pürgimust demokraatliku läbipaistvuse poole. Samal ajal riigi teed ja üldine infrastruktuur on kehvas seisukorras. Futuristlik linnaarhitektuur on niisiis pigem kohaliku võimuladviku püüdlus välisinvestoritele ja poliitikutele muljet avaldada.Kuid huvitav vaatamisväärsus on see sellegipoolest.