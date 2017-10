Seitse soovitust, kuidas vältida probleeme Airbnb kaudu majutust otsides

Airbnb on oma olemuselt küll platvormipõhine majutusi vahendav ettevõte, nagu ka näiteks booking.com, kuid tegelikkuses on majutusasutus mõne kohaliku kodu, mida ta teatud kuupäevadeks rendile annab. Seega on tegemist kahe eraisiku vahelise lepinguga.

Pettumuste ära hoidmiseks on järgnevalt välja toodud Airbnb kaudu renditava majutuspinnaga kaasnevad võimalikud probleemid ning ettepanekud nende lahendamiseks.

Renditav korter ei vasta ootustele

Võib juhtuda, et korter oli kuulutuses sisalduvate piltide kohaselt suurem või puhtam, või unustas korteriomanik mainida, et tal on kassid, aga sul on kassiallergia. Sellisel juhul peaksid kõigepealt kontakteeruma korteri omanikuga ja uurima kas antud olukorda on tema võimuses parandada. Kui korteriomanik abistada ei saa, siis on sul võimalus hüvitist küsida Airbnb-lt. Airbnb poole pöördudes peab aga arvestama, et teavitus Airbnb-le peab olema edastatud hiljemalt 24 tunni jooksul peale check-ini tegemist – selliste tingimustega nõustusid sa broneerimisel). Võimalusel tasub pretensioonile lisada ka fotod. Korteriomanikku tasub teavitada saates sõnumi läbi Airbnb platvormi. See on oluline selleks, et Airbnb näeks, et oled püüdnud korteriomanikuga ise lahenduseni jõuda.

Vastavalt „Külalise hüvitamise eeskirjale“ (inglise keeles Air Bnb’s Guest Refund Policy) kuuluvad hüvitamisele juhud, kus korteri omanik ei võimalda renditava pinna kättesaamist või majutus ei vasta tingimustele, näiteks magamiskohtade arvu, asukoha või lubatud mugavuste osas (wc, dušš, külmik jne). Hüvitamisele kuuluvad ka sellised olukorrad, mil majutuskoht ei ole puhas, on ebaturvaline või kui seal on igapäevaselt koduloomad, kelle kohta ei ole pakkumises varasemalt märget.

Sellistel juhtudel peaks rentnik tagasi saama tasutud summa või pakutakse talle sarnaste omadustega asenduspinda. Airbnb kasutajatingimuste kohaselt ei ole Airbnb vastutav juhul, kui rentnik esitab pretensiooni rohkem kui 24 tundi pärast check-ini.

Majutusasutuses olevad seadmed ei tööta

Võib juhtuda, et renditud kohas ei toimi näiteks nõudepesumasin või juhtmeta internetiühendus. Juhul kui rendileandja vastutust ei võta ning probleemi ei lahenda, on sul õigus esitada hüvitisnõue Airbnb-le. Sealjuures peab jällegi probleem olema ilmnenud 24 tunni jooksul pärast check-ini (loe: Guest Refund Policy). Kui 24 tundi on möödunud, võib Airbnb olla vaid sinu ning rendile andja vahelise probleemi lahendamises vahendajaks, kuid Airbnblt hüvitist nõuda ei saa.

Teised elanikud või rendile andja on ebameeldivad

Sellise probleemiga puutuvad kokku vaid need, kes ei rendi kogu korterit või maja, vaid ühte tuba elupinnast. Selliseid probleeme annab ennetada enne broneerimist teiste klientide hinnanguid lugedes. Eelnevalt korteriomanikuga kontakti võttes võiks analüüsida ka seda, kas omanik suhtleb sõbralikul toonil, sest juba ebaviisakas suhtlusmaneer võiks näidata nii öelda punast tuld. Juhul, kui konfliktid tekivad majutuse ajal, võib abi saamiseks pöörduda Airbnb poole. Seejuures tasub silmas pidada, et ka Airbnb ei pruugi saada midagi teha, kui pöördumisel ei ole rohkemat sisu, kui see, et korteriomanik lihtsalt ei meeldi. Sellisel juhul tasub korteriomanikuga suhtlus vaid minimaalsel vajalikul tasemel hoida. Enne broneerimist tasub kindlasti tutvuda konkreetsele majutuskohale kehtivate kodukorra reeglitega (house rules).