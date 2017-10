Riik pildis: kümme kohta, mida Nepalis kindlasti külastada

Patan

Durbari väljak Patani linnas / Vida Press

Patan on tuntud nii oma käsitöölaste kui ka lummava Newari arhitektuuri poolest. See 17. sajandil ehitatud linn võlub oma kaunite templite, sisehoovide ja paleedega. Patan on ka parim koht Nepalis, kust osta siidist käsitsi tehtud sarisid.

Chitwani rahvuspark

Ninasarvikud Chitwani rahvuspargis / Charles McDougal/ Vida Press

Troopilise kliimaga Chitwani rahvuspargis saad imetleda Nepali kaunist loodust ja loomastikku. Rahvuspargis elavad nii elevandid, ninasarvikud, Bengali tiigrid, leopardid, laiskloomad, pühvlid kui ka palju teised eksootilised loomad. Õnne korral võib jõgedes kohata mageveedelfiine ja krokodille ning lisaks on park koduks rohkem kui 500 linnuliigile.

Mount Everest

Everest base camp / Stock Connection/REX/Vida Press

Nii ahvatlev kui see ka ei tundu, maailma kõrgeima (8848 meetrit) mäe tippu ronimine ei ole kindlasti kõigile jõukohane. Palju populaarsem kui Everesti tipu vallutamine on aga Everesti Base Camp külastamine mäe jalamil, kust saab heita pilgu maailma kõige- kõige kõrgemasse tippu. Mäe jalamile (ja sealt ka edasi tippu) saab matkata väikesest Lukla lennujaamast.

Nagarkot

Nagarkot / Eye Ubiquitous/REX/Vida Press

Kui sa pole eriline matkasõber, kuid soovid siiski näha Himaalaja mäestiku ilu ja hiilgust, on Nagarkot selleks parim paik. Nagarkotist avaneb lummav vaade Everestile ja teistele mägedele ning ka kaunile Kathmandu orule.

Bodhanathi Stuupa

Bodhanathi stuupa / Nepal Images / Alamy / Vida Press

Stuupad on ühed vanimad budistlikud rajatised ning Nepalis Kathmandu lähistel asuv Bodhanathi stuupa on üks suuremaid omasuguseid terves maailmas. Bodhanathi stuupa on kõige olulisem pühakoda Kathmandu orus ning sümboliseerib valgustumist ning kogu universumit. Selle arhitektuuri sisse on põimitud nii viis sümbolistlikku Buda kuju kui ka viis põhielementi maa, vesi, õhk, tuli ja ruum.

Swayambhunath ehk Ahvitempel

Ahvid mängimas Swayambhunathi templil / Tim Draper/ Vida Press

Swayambhunath on teine kõige olulisem pühakoda Kathmandu orus, kuid oma ahvipärdikutest elanike tõttu teatakse seda paika hoopis Ahvitempli nime järgi. Swayambhu stuupa, kuhu on joonistatud kõikjaloleva jumala silmad, on templi olulisim kese. Swayambhu on endiselt oluline pühapaik paljude Nepali budistide jaoks.

Lumbini, Buddha sünnikoht

Maya Devi tempel / Tjetjep Rustandi / Alamy / Vida Press

Lumbini linna peetakse Siddharta Gautama ehk Buddha sünnikohaks. See on oluline palverändurite sihtkoht ning on oma ajaloolise väärtuse ja rahumeelse atmosfääriga märgitud ka UNESCO pärandiks. Siin asub Maya Devi tempel, kus Buddha väidetavalt ilmale tuli.

Kathmandu

Kathmandu / Sergio Remanz/ Vida Press

Nepali pealinn on ühtaegu täis nii linnasaginat kui rahu. Kathmandu tänavaid täidavad lisaks lärmakatele autodele ja tänavamüüjatele viirukilõhn, ajaloolised templid ja kaunilt nikerdatud kujud. Kuigi linna kuulsaim vaatamisväärsus Darbari väljak sai paari aasta taguses maavärinas tugevaid kahjustusi, on linnas sellegipoolest palju, mida vaadata.

Phewa järv

Phewa järv / Stefano Amantini/ Vida Press

Maaliline Phewa järv asub Pokhara orus. Lisaks kaunile loodusele on Phewa järv ja sellesse suubuvad jõed väga kalarohked. Oma 22 kalaliigiga on Phewa järv seega suurepärane sihtkoht kalastamishuvilistele.

Annapurna

Annapurna ringmatk / Rebecca Coles / Alamy/ Vida Press

Annapurnas on olemas nii kõrb, mäed kui ka subtroopiline mets, mis teeb sellest ühe Nepali populaarseima matkaala. Annapurnas on lisaks mitmele kaunile matkarajale ka kuulus Annapurna ringmatk, mille läbimiseks kulub 21 päeva.