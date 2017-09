Lennujaamas peeti kinni naine, kes tundus oma ea kohta liiga noor

Ukraina lauljatar Natalia Dzenkiv sai ehmatuse osaliseks kui ta peeti passivarguse kahtluse tõttu lennujaamas kinni. Lennujaamatöötajad nimelt ei suutnud uskuda, et naine on 41 aastane nagu tema passis kirjas, kuna ta näeb välja ligi 20 aastat noorem. Dzenkivi sõnul hakkas ta naerma, kui kuulis, et tema kinnipidamise põhjuseks oli passis olev vanus. Kuigi naine on oma noorusliku välimuse kohta käivate komplimentidega harjunud, ei osanud ta iial oodata, et see võiks saada tema lennujaamas kinnipidamise põhjuseks.

Õnneks olid Natalia Dzenkivi fännid, kes aitasid turvatöötajaid tema vanuse ehtsuses veenda, sealsamas. Pärast autogrammide jagamist lubati laulja lennule.