Kümme reisija tüüpi. Kes oled sina?

Cntraveller on kokku pannud nimekirja kümnest reisija tüübist, kellega kõik on kunagi kokku puutunud.

Koguja

Haritud korilane, kes kogub kõike erilist ja eksootilist, mis ei ole loomulikult kaitse all ega ohustatud liikide hulgas. Ta reisib justkui metafoorilise liblikavõrguga, püüdes kinni kõik ebaharilikud kogemused ja uudsed paigad. Kõik, mis koguja kätte saab, talletab ta tugevalt oma mällu ja eksponeerib uhkelt oma vestlustes.

Konformist

Universaalne, kuid küllalt iga tüüp. Konformist ei reisi mitte oma isiklikuks rahuloluks, vaid sotsiaalse heakskiidu teenimiseks. Võib isegi olla, et ta leiab isikliku rahulolu just sellest sotsiaalsest heakskiidust. Ta valib oma reisi piiratud, tüüpiliste ja kindla klassimääratlusega turismi sihtkohtade hulgast. See ei tähenda, et ta oleks snoob. Konformiste leidub igas sotsiaalses klassis. Konformisti jaoks ei ole oluline mitte see, kus ta on käinud, vaid see, mida kaaslased tema reisidest arvavad.

Põnevuse otsija

Põnevuse otsija ei pea just ekstreemsportlane olema, kuid kõik meelierutav ja veidi ohtlik on see mida see tüüp otsib. Nagu konformisti puhul, on põnevuse otsija üsna levinud. Seega leidub teda nii massturismi harrastajate kui ka üksikute seljakotirändurite seas.

Eskapist

Eskapist soovib kõige tavapärase eest põgeneda. Huvitav tüüp, kes usub, et kõike ebameeldivat- igavus, mure, murtud süda, süütunne, hirm, läbikukkumine, konflikt, omaenda peegelpilt- on võimalik vahemaaga kaotada. Kahjuks ei ole see nii. Aga alati tundub see vähemalt väärt proovimist.

Enese-arendaja

Imetlusväärne tüüp. Ärkab vara, läheb hilja magama, võtab rõõmsalt kogu reisist kõik, mis võtta annab. Uskumatult vastupidav. Kannab praktilisi jalanõusid. Arvatavasti teeb enne reisi põhjaliku eeltöö, pakib kaasas hunniku raamatuid ja tuleb veel suurema hunnikuga tagasi.

Palverändur

Usklik või mitte, külastab palverändur pühapaiku ja kõnnib kõikvõimalikel pikkadel ja kurnavatel palverändurite radadel. Enamasti on ta spirituaalne tüüp, kes loodab oma rännakutel, kui mitte jumalat, siis vähemalt iseennast leida.

Teerajaja

Teerajaja on peaaegu väljasurnud liik. Kuna nii palju asju on juba maailmas tehtud ja nähtud on teerajajal keeruline midagi uut välja mõelda. Siiski läheb ta esimesena piirkondadesse, mis kedagi ei huvita või läheb matkale sinna, kus matkaradasid ei eksisteeri.

Sündmuste otsija

Tema ei raiska aega mingisuguse mõttetu maailmaavastamise peale. Sündmuste otsija jaoks peab reisimiseks olema kindel põhjus, kas siis kontsert, mesinädalad, jalgpallimäng või vanaema sünnipäev.

Hajameelne

Kõige nukram reisija tüüp. Hajameelne ei pane tähele kus ta viibib ja ega teda ei huvitagi. Ta käib reisil ainult siis, kui see tema jaoks ära korraldatakse, aga see ei ole midagi mida ta ise otsib.

Siiralt uudishimulik

Harvaesinev tüüp. Tema jaoks on absoluutselt kõik huvitav ja tähelepanuväärne. Oma reisidel hoiab ta silmad ja kõrvad avali ning vaatleb kõike eelarvamuseta.