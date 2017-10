11 uskumatut statistikat lennundusest

8. Kõige luksuslikum sihtkoht

Võib tunduda, et suurim hulk äri- ja esimese klassi reisijaid liigub taas suurte ja tuntud linnade vahet nagu Pariis või New York. Tegelikult lendavad rikkad aga Iraani kahe linna vahel, Tabrizist Teherani ja vastupidi. Ainuüksi 2015. aasta juunis lendas sellel liinil 35 646 esimese klassi reisijat. Teisele kohale jäi Pekingi-Shanghai lennuliin.

9. Maailma vanim lennuk

Maailma kõige vanem reisilennuk on endiselt veel kasutuses. 1970. aastal ehitati Boeing 737-200, mis asus Air California teenistusse. Seda lennufirmatki enam ei eksisteeri, kuid tubli lennumasin on nüüd Airfast Indonesia käsutuses ning töötab peamiselt Indoneesia sisestel lennuliinidel.

10. Kõige parema kaubamärgiga lennufirma

Brand Finance tõi sel aastal välja 500 ettevõtet, kes on oma kaubamärgile au teinud. Teiste hulgas tõsteti esile ka firmasid nagu Google, Nike, Ferrari ja Visa. Lennufirmadest oli esimene aga Aeroflot. Kuigi ka teised lennufirmad said kõrgeid hinnanguid toodi Aeroflot eriliselt välja just tänu sellele, et neil on uued lennukid, nad toetavad sporti ning nad on kõvasti panustanud turustamisse ning seda eriti Aasias.

11. Kõige kiirem reisilennuk

Üllatavalt on selle edetabeli tipus vana tuntud Boeing 747, mille kasutamisest paljud lennufirmad hakkavad vaikselt loobuma. Kõige kiirem 747 perekonnast on 747-8i, kuid seda lennukit kasutavad hetkel veel vaid Lufthansa, Korean Air ja Air China. See lennuk on võimeline lendama 1051 kilomeetrit tunnis. Siiski teeb ta vaid napilt ära Boeing 787 lennukile, mis lendab 1040 kilomeetrit tunnis.