Mehel leiti tagumikust terve kilo kulda

45-aastane mees arreteeriti Sri Lanka lennujaamas, sest ta üritas üle piiri smugeldada 32 tuhande euro väärtuses kulda. Oma kullalaadungiga soovis mees lennata Indiasse, vahendab news.com.au.

«Ta kutsuti lisaturvakontrolli, kui ametnikud märkasid, et ta kõnnib raskustega ja tal tundub olema valus,» sõnas ametivõimude esindaja Sunil Jayartne. Ta lisas, et mehe pärakust leiti 904 grammi kulda, mis olid mässitud musta kilesse.

Kokku leiti mehe tagumikust seitse «pätsikest» ja kuus kuldketti, mille koguväärtus ulatus 32 tuhande euroni. Mehelt võeti kuld ära ning pärast trahvi maksmist lasti ta vabadusse.

Jayartne hinnangul oli mees suurema organiseeritud kuritegeliku grupi kulleriks. Selliseid smugeldamisi tehakse tavaliselt osana rahapesuskeemidest või üritatakse nii tasuda narkootikumide müügi eest.

See pole ka esimene kord sel aastal, kui midagi sellist on juhtunud. Veebruaris peeti India Hyderabadi lennujaamas kinni mees, kelle puhul tuvastas metallidetektor, et ta peidab midagi oma pärakus. Ka temalt leiti sealt suuremas koguses kulda.

36-aastane smugeldaja oli aga jõudnud Indiasse Singapurist, kus turvakontrollis keegi teda kinni ei pidanud. Indias märgati aga mehe keha juures midagi kahtlast. Ta viidi läbikuulamisele, kui ta kohvrist avastati LED-lambid. Nende seest leiti aga 800 grammi kulda.

Hiljem avastati metallidetektori abiga, et mees peitis veel 1,2 kilogrammi jagu kulda enda sees. Kokku oli tal kaasas 97 tuhande euro jagu kulda.