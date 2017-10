Elamusturism Alpides: ehita endale ise iglu

Elamus saab alguse juhendatud matkaga kohta, kus on iglu ehitamiseks kõige paremad võimalused, vahendab Lonely Planet. Õigeid ehitusviise ning vastavalt lume kvaliteedile vajalikke eritehnikaid õpetab giid kohapeal, tänu millele saab ehitada endale turvalise iglu öö veetmiseks. Pärast õhtusööki tähistaeva all saab külastaja minna oma iglusse, et end siis sooja magamiskoti sisse mässida ja uinuda.

Kuna iglu ehitamine külmades oludes on siiski paras katsumus, peab külastaja olema vähemalt 16-aastane ning heas füüsilises vormis.

Iglude ehitamise korraldaja Undiscovered Mountains avas sellise ekskursiooni sooviga arendada jätkusuutlikku turismi. Iga grupi pealt, kes saab iglu ehitamisega edukalt hakkama annetatakse 50 eurot jätkusuutliku ja vastutustundliku turismi heaks.