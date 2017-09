Bali preester süüdistab vulkaanipurskes tiiraseid turiste

Mägi on ka populaarseks matkasihtkohaks, mistõttu usub kohalik preester, et mäel seksivad turistid on looduse välja vihastanud ja Agungi taas üles äratanud, vahendab news.com.au.

Ta lisas, et mägi on vihane, sest «valged» inimesed on sellel seksinud ja menstrueerinud. «Seda tegid mägironijad,» rääkis preester.

Mäe vahetust ümbrusest on põgenenud juba üle 134 000 inimese. Vulkanoloogide hinnangul on praegu olukord selline, et purse on tõenäolisem, kui vulkaani mitte purskamine. «Ma kindlasti järgiks nõuandeid ja hoiaksin evakuatsioonitsoonist eemale,» sõnas maateaduste abiprofessor Heather Handley.

Vulkaan ei ole suuremat kahju teinud alates 1963. aastast, kui purse tappis rohkem kui 1100 inimest. Nüüd on juba nädalajagu näidanud vulkaan taas suurt aktiivsust ning see võib iga hetk taas purskama hakata.