Põnevad reisisihtkohad kohviarmastajale

Vaata millise põneva nimekirja on Thebesttravelplaces.com kohvigurmaanidele kokku pannud.

Külasta tõelist kohviriiki

Etioopia on võluv Aafrika riik, mis on tuntud kui maailma suurim kohviubade tootja. Näiteks 2016. aastal tootis Etioopia 390 miljonit kilogrammi kohvi, mis on rohkem kui ühegi teise kohvimaa toodang.

Kohviubade kuivatamine väikeses Etioopia kohviistanduses. / Franck METOIS/ Alamy/Vida Press

Etioopia on kohvigurmaani paradiis, kuna kohvitaimed kasvavad kõikjal. Kuigi Etioopia kuulsad kohvitaimed pärinevad riigi keskosast Sidamost, Ghimbist ja Harrarist, on suurem osa istandustest praegu rahvarohkemate linnade lähedal.

Etioopias on võimalik minna nii kohviistanduste kui ka kohvimaitsmise ekskursioonile Addis Abebas.

Kohvispaa Jaapanis

Hakone linnas Jaapanis asub kuumaveekeskus ja spaa nimega Kowakien Yunessun, kus saab nautida pikka ja rahustavat kohvivanni. Yunessun Spa pakub lisaks kohvivannidele veel näiteks vana-rooma vanni, rohelise tee spaad, Jaapani sake spaad ja veinispaad.

Osa Kowakien Yunessun Spa hoonetekompleksist / WENN/Vida Press

Kohvispaas hellitab kohv nii meelt kui ka nahka. Kõigele lisaks on uuringud tõestanud, et kohvil on nahale rida kasulikke omadusi. Näiteks annab kohv nahale sära, vähendab silmaaluste turset, on koorivate omadustega, pinguldab nahka ning paneb juuksed kasvama. Päeva jooksul toimub mitu korda tseremooniline värske kohvi spaavette kallamine, mis täidab terve ruumi meeldiva aroomiga.

Mine kohviseiklusele

Kesk-Ameerikas asuv Costa Rica , mis on samuti kuulus kohvikultuuri poolest, pakub kohviteemalisi seiklusreise. Need ekskursioonid ei ole tavalised kohvimaitsmise reisid. Näiteks saab Heredias minna seiklusele, mis viib läbi kohvitaimedest ümbritsetud matkaraja või ahviraudteega üle kohvimetsade, kus saab nuusutada kohvisortide lõhna.

Ahviraudtee Costa Rical / MShieldsPhotos / Alamy / Vida Press

Lisaks saab Costa Ricas minna kohviekskursioonile mis tutvustab kõige ilusamaid kohvisorte ning annab võimaluse kohvišokolaadide maitsmiseks. Muidugi võib minna ka lihtsalt kohvi ja koskede tuurile, mis paitab kõiki meeli.

Külasta kohvimuuseume

Maailmas on palju kohvimuuseume ning igaüks neist on isemoodi huvitav. Nendest muuseumitest leiab kohvi ajalugu, vanu kohvitootmise masinaid, tuntumaid kohvisorte ja isegi kunstiteoseid.

Bramah tee ja kohvi muuseum Londonis / Nils Jorgensen/REX/ Vida Press

Seal on võimalus tutvuda paljude põnevate faktidega ning maitsta eri tüüpi kohvi. Huvitavamad kohvimuuseumid on näiteks Londonis, Puerto Ricos, Viinis, Dubais, Prahas ja Peterburis. Jälgida tasub kindlasti ka muuseumis toimuvaid üritusi.