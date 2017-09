Kus asub maailma kõige hõredama asustusega riik?

Kuigi mägine Mongoolia on maailmas suuruselt üheksateistkümnes riik, on ta ometigi 1.914 inimesega ruutkilomeetri kohta kõige hõredam, vahendab Geolounge.

Qaasuitsup, Gröönimaa / Uwe Niehuus/ Vida Press

Veelgi hõredam kui Mongoolia, on maailma suurim saar Gröönimaa, asustusega 0.03 inimest kilomeetri kohta. Kuid kuna Gröönimaa on Taani Kuningriigi iseseisev autonoomne osa, ei saa teda omaette riigiks pidada. Suurem osa saarest on kaetud paksu jäämassiga, mistõttu enamik sealsest rahvastikust elab rohelisematel äärealadel.

Võrdluseks elab Eestis ruutkilomeetri kohta tervelt 30.3 inimest, mis teeb Eesti hõreduse poolest maailmas alles 59-ndaks riigiks.