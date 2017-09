Teadlased selgitasid, kui pikk peaks olema puhkus

Värskelt ilmunud uuringust selgus aga, et ideaalne puhkus kestab täpselt kaheksa päeva. Teadlased kirjutasid, et selle ajaga tunneb puhkaja õnnelikkuse kasvu ning õnnetunne jõuab haripunkti just kaheksandal päeval, vahendab Travel and Leisure.

Lisaks on kaheksa päeva piisavalt pikk aeg selleks, et reisija saaks puhkusel kohvri lahti pakkida ning uue olukorra ja lõõgastava rutiiniga harjuda. Pärast kaheksandat päeva hakkab aga õnnetunne taas hääbuma.

«Pärast stressirikast perioodi tööl läheb puhkusega harjumiseks veidi aega,» kirjutasid teadlased.

Kaheksa päeva puhanud reisijad tunnistasid, et nad magasid paremini, stress hakkas kaduma ning pärast koju tagasijõudmist tekkis veel ka üleüldine heaolutunne. «Küsida, miks peaksime puhkusele sõitma on sama, kui küsida, miks peaksime magama, kui oleme väsinud,» seisis uuringus.

Selleks, et puhata, ei pea sõitma aga soojale maale. Piisab ka sellest, kui saada välja tavapärasest stressi tekitavast keskkonnast, olgu selleks siis kas töö või kodu.