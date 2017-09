Kuus maailma kõige veidramat ekskursiooni

Üle maailma on üsna kummalisi paiku ning seega annab korraldada ka parajalt veidraid ekskursioone, millel osalemiseks peab olema omajagu seiklushimu, vahendab Smarter Travel.

1. Helter Skelter ekskursioon, California

California peale mõeldes tulevad esimesena meelde palmipuud, viinamarjaistandused ja veinimaitsmised. See on aga liiga tavaline ning vahelduseks võib minna hoopis mõrvaekskursioonile. Helter Skelteri nimelise tuuri käigus viiakse inimesed Californias kuulsatesse paikadesse, kus on aset leidnud mõrvajuhtumid. 75 dollarilisest pilethinnast annetatakse viis dollarit ka kohalikule kuriteoohvrite sihtasutusele.

2. Piiriületuse ekskursioon, Mehhiko

Kuigi tegu on matkimistuuriga, saab siiski kätt proovida, mis tunne on jalgsi ületada Mehhiko ja Ameerika Ühendriikide vahelist piiri. See öine ekskursioon on loodud aga selleks, et noored ei tahaks enam salaja piiri ületada.

3. Tööliste ekskursioon, Põhja-Korea

Põhja-Korea pakub turistidele võimalust koos kohalikega riisipõllul töötada. Lisaks on valikus veel ka puuviljakorjamine ning rohimine.

4. Prügiekskursioon, London

Kolme kilomeetri pikkune rännak viib osalejad mööda ajaloolistest prahihunnikutest ja prügimägedest. Korraldajad on lubanud, et ekskursioonil saab tunda linna prügi lõhnasid ja kuulda selle helisid.

5. Paparatside ekskursioon, California

Kui oled tõeline kuulsuste fänn peaksid osalema paparatside ekskursioonil, kus on võimalik koos professionaaliga jälitada Ameerika rikkaid ja ilusaid ning teha neist luba saamata pilte.

6. Tualetituur, London

Selle jalgsiekskursiooni käigus külastatakse Londoni avalikke tualettruume. Lisaks on võimalik valida ka mitme erineva temaatikavahel. Originaaltuur keskendub sellele, kus tualetid asuvad ning intrigeerivatele lugudele. Bloomsbury tuur keskendub aga ajaloole ja Thomas Crapperi ekskursioon paneb rõhu ühe kuulsaima torumehe elule.