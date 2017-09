Koeraallergiaga naine visati lennukist välja, koerad jäid lennukisse

Pardameeskond palus naisel lennukist lahkuda, kuna tema allergia ei võimalda tal lennata. Reisija aga keeldus ja arvas, et lennukist peaksid lahkuma hoopis koerad. Southwesti lennufirma pardameeskond kutsus seepeale pardale politseinikud, kes naise välja viskasid, vahendab news.com.au.

Kaasreisijad salvestasid pardal toimunu videolindile ja taas kord hakkas see sotsiaalmeedias kulutulena levima.

Southwest Airlines vabandas kohe. «Meid teeb kurvaks, et selline situatsioon aset leidis, ja et kohalikud ametivõimud reisija pardalt eemaldasid,» sõnas ettevõtte esindaja Chris Mainz.

Mainzi sõnul väitis naine, et tal on eluohtlik allergia, kuid ei suutnud esitada ühtegi dokumenti, mis oleks tõestanud, et tal on tingimata vaja sellel lennul Los Angelesse olla. Ta lisas, et lennufirma pakkus naisele võimalust lennata järgmisel päeval, kuid ta keeldus.

Naine rääkis, et pidi Los Angelesse jõudma, kuna ta isal oli järgmisel päeval seal operatsioon.

Southwest Airlines ei teavita reisijaid eelnevalt, kui pardal on ka loomi. «Enamikul juhtudel saame looma allergiaga inimesest eraldada. Reisija kohustus on meid teavitada oma vajadustest,» sõnas Mainz.

Viimasel ajal on Ühendriikides kasvanud loomade pardale võtmise populaarsus, sest sealsete reeglite kohaselt võib salongi kaasa võtta lisaks teenistuskoerale ka emotsionaalseks toeks oleva looma.

Oluline on vaid, et emotsionaalse tugilooma vajadust tõestaks arstlik paber, mistõttu on paljud inimesed hakanud arstilt paberit küsima isegi siis, kui neil tegelikult neljajalgset salongis vaja ei oleks.