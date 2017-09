Video: British Airways lasi stjuardessi rassistlike kommentaaride pärast lahti

23-aastane Joanne Wickenden postitas Snapchati video, kus ta kannab British Airwaysi vormiriietust ning teeb hulgaliselt rassistlikke kommentaare. Video salvestati vahetult enne, kui ta pidi alustama lendu Londonist Abujasse Nigeerias, vahendab Secret Flying.

Wickenden sõnas videos, et Nigeeria reisijad soovivad alati rohkem jalaruumi, sest nende suguelundid on lihtsalt nii suured. Ta lisas, et tal on hea meel Nigeeriasse minna, kuna seal on palju paljaid, suuri ning musti suguelundeid. Selle kohta ta küll ütles ka videos, et tegi vaid nalja.

«Kõik nigeerlased on lennukis nagu «anna Coca-Colat, anna veiseliha, miks ei ole veiseliha, ma tahan veiseliha» ning ma lihtsalt vastan, et meil sai veiseliha otsa,» kõlavad noore neiu süüdistused.

«Kõik nigeerlased hakkavad küsima paremaid istekohti, sest neil ei ole piisavalt jalaruumi, sest nende suguelundid on neil ees,» võttis stjuardess loo kokku, kasutades suguelundi kirjeldamiseks loomulikult värvikamat sõna.

Wickenden, kes soovib tulevikus saada näitlejaks, sõnas, et ta kolleegid tegid talle meelega liiga. «Mind on üks teine British Airwaysi töötaja süüdi lavastanud. Nad innustasid mind ja tahtsid, et ma neid asju ütleksin. Nad salvestasid selle ja saatsid selle kõigile meie sõpradele.»

Lennufirma esindaja sõnas aga, et nemad ootavad kõikidelt oma töötajatelt reisijate vastu täielikku austust ning seetõttu töötaja ka vallandati.