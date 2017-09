Kuidas võitlevad tuntud reisisihtkohad turistide hoolimatuse vastu?

Reisimine on kahtlemata jätkuvalt populaarne ning Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) andmetel on turistide arv tõusuteel. Varasema ainult turistide heaolule suunatud turismi asemel on tuntud reisisihtkohad hakanud üha enam mõtlema ka kohaliku elanikkonna peale, vahendab Lonely Planet.

Järgnevalt on välja toodud, kuidas kolm populaarset linna ja kaks saart edendavad jätkusuutlikku reisimist.

Amsterdam

Amsterdam tahab hakata külastajaid maksustama. Hollandi pealinna lummavate kanalitega kesklinn tõmbab iga-aastaselt ligi üle 17 miljoni turisti, mis on 850 000 elanikuga linnale selgelt liiga suur koorem. Et säärases mahus turism kohalikku kogukonda kahjustamise asemel aitaks, on Amsterdam teatanud, et plaanib hakata kasseerima 10 eurot turistimaksu iga seal veedetud päeva kohta.

Veneetsia

Veneetsia on turistidega õnneks leebem. Selleks, et reisijad saaksid võimalikult eheda elamuse, on üks kohalik paar loonud ettevõtte nimega Venezia Autentica. See firma on võtnud enda hooleks informeerida turiste sellest, kuidas peaks selles ajaloolises linnas jätkusuutlikult ja vastutustundlikult reisima. Samuti viivad nad külastajaid kokku kohalike teenusepakkujatega, näiteks fotograafia või catering'i soovi puhul, et turistide raha jääks ikka kohalikele.

Lissabon

Lissaboni populaarsus on üha kasvamas, mis tähendab ka suurenenud turistide arvu. Seega mõtlevad kohalikud välja viise, et muuta külastajate reisielamused võimalikult meeldivaks. Näiteks on kuulsust kogumas reisikorraldaja «Me Vihkame Turismi Ekskursioonid,» mis aitab turistidel kohalikega suhelda ning linna paremini mõista.

Skye saar, Šotimaa

Seda imeliste vaadetega Šoti saart reklaamiti hiljuti ühes turismikampaanias, mis oli nii edukas, et saart tabas tohutu külastajate arvu kasv. Et Skye saare maagiline loodus säiliks sama kaunina, kutsuvad kohalikud üles tegemaks jätkusuutliku turismi plaani, et saare ilu süllesadanud turistide tõttu ei hävineks.

Palau saareriik Mikroneesias

Väike saareriik Palau loodab turismi jätkusuutlikust kontrollida sellega, et lubab tegutseda ainult viietärnihotellidel. Säärased meetmed on kasutusele võetud seetõttu, et suured rahvamassid ohustavad saare ümbruses olevaid õrnu korallriffe.