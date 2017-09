Kas Norwegian Air tõukab Ryanairi troonilt?

Olukorrast, kus Ryanair oli sunnitud oma lende tühistama, on praeguseni kõige rohkem võitnud Norwegian Air. Nimelt on Norwegian Air suutnud endale juba üle 140 Ryanairi piloodi üle meelitada, vahendab Telegraph.co.uk. On vaid aja küsimus, mil ka Ryanairi kliendid Norwegian Airi üle tulevad.

Kuigi Norwegian Air on kuulus oma soodsate pakkumiste poolest Ameerika Ühendriikidesse, on ka nende Euroopa-siseste sihtkohtade valik muljetavaldav. Norwegian Airi esindaja sõnul on lennufirma laienemisplaanid ambitsioonikad, lootes suurendada nii kontinentide vahelisi kui ka Euroopa siseste liinide arvu.

Lennuhindade poolest on Ryanair endiselt juhtimas, kuid näiteks lisatasud on Norwegian Airis soodsamad. Kui Ryanairiga maksab online check-in 7 eurot ning lennujaamas tuleb välja käia juba 70 eurot, siis Norwegian ei võta ei online ega lennujaama check- ini eest mingit tasu. Samuti maksab Ryanairiga ühe suuna imiku pilet 23 eurot, samal ajal kui Norwegian Airiga sõidavad beebid tasuta.

Hetkel on Eesti reisijate jaoks Ryanair oma soodsamate hindade ja seitsme otselennuga Tallinnast siiski mugavam (Norwegian Airiga on ainus otselend praegu Oslosse). Kuid kui Ryanairi lendude toimumise usaldusväärsus langeb edasi, võib Norwegian Air olla eestlastele heaks alternatiiviks.