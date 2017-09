Galerii: Veeda öö mugavas puuonnis

Briti Kolumbias Vancouveri saarel asuvad pisikesed kerakujulised hotellid the Free Spirit Spheres, mis näevad välja nagu kääbikute onnid, vahendab Travel and Leisure. Kolme onni nimedega Eryn, Eve ja Melody on võimalik ööbimiseks broneerida. Neljas nimega Gwynn on kasutusel hotelli kontorina.

Nendes onnides ei ole selgeid piire lae ja põranda vahel, samuti ei ole neis teravaid nurki nagu traditsioonilises neljakandilises arhitektuuris, sõnas the Free Spirit Spheres juht. Kerakujulised onnid imiteerivad täielikult looduse harmooniat.

Iga onn on kinnitatud lähedalolevate puude külge kolme tugeva metalltrossiga ning on keskmiselt kolme meetrise läbimõõduga. Onnide sees on voodid, joogivesi, valamu, kütteallikas ja isegi wi-fi. Õues on aga tualettruumid, grillimisala ning üldkasutuses olev köök. Onnide juurde jäävad matkarajad ja mõnusad piknikualad vee ääres.

Kõige pisemas Eve onnis saavad kaks inimest ööbida 150 euro eest.