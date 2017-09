Galerii: vabasukelduja hirmutav seiklus laevavrakil

Kui tavapärasel sukeldumisel antakse sukeldujale kaasa ka hapnikuballoon, siis vabasukeldujad on otsustanud sellest loobuda ning tungivad sügavustesse, lootes vaid oma kopsumahule.

Laialdased peavad olema ka nende teadmised, sest kui kopse vee all valesti kasutada, võib olukord lõppeda tõsise terviserikkega.

Vabasukelduja Adam Stern on selle endale aga selgeks teinud ning otsustas minna uudistama laevavrakki Bali külje all. Hiiglaslik vrakk on vana rannavalvelaev, mis lasti põhja, et sukeldujatel oleks midagi vaatamas käia.

28-aastane noormees osaleb ka ülemaailmsetel võistlustel, kus võetakse mõõtu selle järgi, kes suudab ühe hingetõmbega sukelduda kõige sügavamale.