Riik pildis: kümme kohta, mida Iraanis kindlasti külastada

Naqshe Jahani väljak

Naqshe Jahani väljak / Jennika Argent/Alamy/Vida Press

Iraanlased kutsuvad Naqshe Jahani väljakut oma suursuguse ilu pärast pooleks maailmaks. Kui oled viibinud siin väljakul, kus asuvad nii Lähis-Ida üks vanimaid turge, salapärased teemajad ning kauneimad mošeed, oled tõesti justkui näinud poole maailma ilu.

Maranjabi kõrb

Maranjab / Nataliya Davidovich/Alamy/Vida Press

Maranjab on kahtlemata üks kauneimaid kõrbealasid Iraanis. Lõputute düünidega liivaväljad, kuivanud kristallidega soolajärv, siiditeel asuv vana karavanserai ja uudishimulikud kaamlid muudavad Maranjabi unustamatuks kogemuseks.

Persepolis

Kõigi rahvaste värav, Persepolis / De Agostini/W.Buss/REX/Vida Press

Persepolis (tõlkes pärslaste linn) on üks maailma võimsamaid antiiklinnu, mis on registreeritud ka UNESCO pärandina. See linn oli esimese Pärsia impeeriumi pealinn ning seda peetakse siiani peetakse pärsia tsivilisatsiooni sünnipaigaks.

Nasir al-Mulk mošee

Nasir-al Mulk mošee Shirazis / mauritius images GmbH/Alamy/Vida Press

Kui jalutad ringi Nasir-al Mulk mošees kõnnid justkui värviliste mustrite küllase kaleidoskoobi sees. Seda pühakoda kutsutakse oma roosikarva nikerdatud plaatide järgi ka «roosaks mošeeks» ning tihti peetakse seda Iraani kõige kaunimaks mošeeks.

Shushtari ajalooline veesüsteem

Shushtari veesüsteem / Priska Seisenbacher/Alamy/Vida Press

See viiendast sajandist eKr pärinev niisutussüsteem oli esimene veesurvet kontrollida suutev veesüsteem maailmas. Roni süsteemi taga oleva mäekese otsa, kust avaneb imeline vaade niisutussüsteemi detailidele ning paljudele lindudele, kes selle ümbruses pesitsevad.

Masuleh küla

Vaade Masuleh külale / Alamy/ Vida Press

See müstiline udune küla mägimetsa sees võlub oma eripärase majade asetusega. Savimudast ehitatud hooned paiknevad mäeveere peal üksteise otsas, nende vahel vaid kitsad trepid ning väikesed rajad.

Namakdan soolakoobas

Qeshmi saare soolakoobas / ARV/ Alamy/ Vida Press

Iraanis Qeshmi saarel asub maailma suurim soolakoobas. See on üle kuue kilomeetri pikk ja kohati 247 meetrit kõrguse laega. Lisaks oma kaunitele soolakujutistele on koobas tuntud ka oma hingamisteesid tervendavate omaduste poolest.

Esfahani sillad

Si-o-seh sild / Gareth Dewar/ Alamy/Vida Press

Esfahanis Zayandeh jõel asub üheksa silda, millest ehk kõige erilisema arhitektuuriga on 33 idamaise kaarega Si-o-seh Pol ning Khaju. Õhtuti kogunevad inimesed sildadele laulma ja pärsia luulet lugema, mille segu koos veevulina ja kajaga kaartelt tekitab müstilise elamuse.

Nushabadi maa-alune linn

Nushabad / kpzfoto/Alamy/Vida Press

See imetlusväärne 1500 aasta vanune maa-aluste ruumide ja käikude süsteem avastati alles kümme aastat tagasi. Maa-aluses linnas on kolm korrust, kus korruste vahel saab liikuda ainult alt üles. Kuna käikudes on endiselt sissetungijate püüdmiseks palju ohtlikke lõkse, on külastajatele avatud vaid keskmine ning juba turvaliseks muudetud korrus.

Tochali köisraudtee

Tochali mäetipud / Michal Knitl/ Alamy

Köisraudteelt saab vaieldamatult parima vaate Teherani linnale. 45 minutit kestev sõit viib 3933 meetri kõrgusel asuvasse Tochali kompleksi, kust saab minna kas maalilisele mägimatkale või nautida tassikest teed.