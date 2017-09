Puna-Hiinas näeb vaid seda, mida tohib vaadata

See hoiab tõhusalt eemal suure hulga seljakotirändureid, kelle tavalisse repertuaari kuulub ka vahetine lõbus trall suure hulga kohalike ja omasugustega.

Puna-Hiina lihtsalt ei tundu olevat huvitatud maailmale avatusest. Turismifirmades leidub reise, mida saavad osta vaid kohalikud. Väljast tulnutele näidatakse üksikuid valitud palasid, mis viivad objektini kindlaid radu pidi, et silma ei hakkaks midagi ebatsensuurset, mida muu maailm teada ei võiks.

Mõne piirkonna külastamine omal käel on välistatud, ka info nende paikade kohta kohta on puudulik. Näiteks räägitakse poolmütoloogilises võtmes tervest hulgast valgetest püramiididest, mis on lausa maailma suurimad, kuid mida välismaalastest on näinud ja ülelennul pildistanud vaid keegi USA kolonel.

Tiibet ja selle vanad kuningriigid koos budismi õitseaja imedega on aga valdavalt kättesaamatud igasugusele uurimisele. Niimoodi on suurel hulgal isehakanud ränduritel võetud ära isu Hiinas pikemalt peatuda, üldjuhul vaadatakse vaid mõnda levinuimat turismipaika, milleks kulubki ainult mõni päev. Turismireiside programmid piirduvad sama kavaga.

Hiinasse sõites on hea, kui alustuseks on öö või kaks ööbimiskohas broneeritud, sest paljudes kohtades võetakse vastu vaid kohalikke. Üsna kurnav on reisist väsinuna otsida sobiva hinnaga kohta, kuhu välismaalasi lastakse. Kui see viimaks leitakse, selgub tavaliselt, et nõutav on eelnev broneering – eks selle saab siis nurga taga tänaval teha, kui telefonis peaks netiühendus olema.

Interneti kasutamine on Hiinas aga paras tsirkus. Keelatud on näiteks Google, Facebook, Gmail. Avalikke netikohvikuid või -punkte ei ole. Võrguühendusega hotelle on siiski piisavalt, aga harjumuspärased töö- ja suhtlusmeetodid tuleb lihtsamates rännupeatustes unustada.

Hotellituba tuleks kindlasti enne üle kontrollida, sest paljud neist on võikalt täis suitsetatud, personalile vastava märkuse tegemine tekitab aga hämmeldust – ilmselt on tegemist millegi harjumuspärasega, millele ei pöörata tähelepanu.

Hiinas välditakse hoolega numbrit neli, kuna see hääldub sarnaselt sõnaga «surm»; kui märkate hotellis liikudes, et puudub neljas korrus või teie korrusel puudub tuba number neli, siis ärge ehmuge – need paigad pole reserveeritud teie jälgimiseks või pealtkuulamiseks, neid lihtsalt pole. Samas hotellis võidakse välisriikide külastajad paigutada kohalikest erinevatele korrustele, nii et kohtutakse vaid liftis.

Suurlinna tuled

Tavaliselt veedetakse Hiinas mingi aeg Pekingis ja Shanghais. Mõlemal linnal on oma võimas neoontuledes peatänav, kuhu on kokku pressitud palju rikkust ja edevust. Ometi on ka need paigad võrreldes Hongkongi võimsuse ja väärikusega nagu lossipreilit jäljendada püüdev maatüdruk, kes ei mõista, et küsimus pole mitte kleidis, vaid ikkagi selles, kes kleidi sees.

Vähesed rändurid on õhtuti koondunud paari-kolme tänava äärde, ainsaks baariventiiliks olevasse joogikohta, kus ajaga võidu välismaa õlut juuakse. Kell kümme õhtul algab üleüldine sulgemine ja pimendamine, mille järel jääb veel vaid võimalus nurgatagusest pisipoest otsida paksu tolmukihiga kaetud lääne õllepurke. Hiina enda õlu on hapu lurr, mis paneb kõhu valutama. Juba paar kvartalit võimsast kommertstänavast eemal asuvad tavalised vaesevõitu tänavad mittemidagiütlevate majadega, kus inimesed oma pisiäri elus püüavad hoida.