Hiina näitleja asub kuuks ajaks elama Helsingi lennujaama

Alates 10. oktoobrist kuni 8. novembrini võib mehe leida kas lennujaamas ringi jalutamast või väikesest putkast, mida ta selle kuu jooksul oma koduks peab. Katsetus on osa Vantaa lennujaama opereeriva Finavia kampaaniast, kes soovib tõestada, et Helsingi lennujaam väärib kohta rahvusvahelise eliidi hulgas, vahendab Lonely Planet.

Projekti nimeks on Life in Hel, millega on soovitud rõhuda sõnamängule, sest ühest küljest tähendaks see justkui «elu Helsingis», teisest küljest aga «elu põrgus». Projekti on kirjeldatud kui Tom Hanksi 2004. aasta filmi «Terminal» ja Jim Carrey 1998. aasta filmi «Trumani show» segu.

Hiina näitleja Ryan Zhu veedab terve kuu lennujaamas, otsib endale seal meelelahutust, sööb, joob ja magab samuti kogu melu keskel. Eksperimendiga käivad kaasas väljakutsed ja autasud ning igaks päevaks on mehele välja mõeldud üritusi.

LifeInHel / Finavia

Zhu võib igal hetkel otsustada, et ta tahab projektist loobuda ja saab tasuta pileti tagasi koju. Kui ta aga selle kuu vastu peab, võidab tasuta reisi Lapimaale.

«Kogu lennujaama personal ootab juba Ryan Zhu tulekut. Me tahame pakkuda talle unustamatu kogemuse! Kampaania tagasiside saab olema meie toote paremaks muutmise jaoks äärmiselt väärtuslik. Me tahame, et meie külastajad tunneksid end Helsingi lennujaamas täielikult kodus,» sõnas Finavia turunduse ja kommunikatsiooni vanemasepresident Katja Siberg.

Kõik katsumused, mis Zhu peab läbima, on loodud selliselt, et ta saaks aru soomlaste eluviisist. Kõiki tulemusi kajastatakse ka sotsiaalmeedias kasutades hashtag'i LifeInHel. Lisaks lennujaama turundamisele soovitakse tähelepanu tõmmata ka Soomele kui sihtkohale.