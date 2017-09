Lummav aegvõte: millised näevad virmalised välja kosmosest?

Kuigi virmaliste vaatamine on isegi Maa pealt üsna lummav, siis kosmosest avaneb hoopis teistsugune vaatepilt. Astronaut Paolo Nespolil õnnestus see värvidemäng videolindile püüda, vahendab Travel and Leisure.

Nespoli kaadrite põhjal pani Euroopa kosmoseagentuur kokku aegvõttevideo, millelt on näha, kuidas virmalised Kanada kohal tantsivad. «Need rabavad virmalised püüdsid mu pilku, selline ilu on ebamaine,» sõnas Nespoli.

Samal ajal, kui Nespoli filmis virmalisi kosmosest, õnnestus teistel saada need pildile maapinnalt.