Nordica avab kaks uut liini põnevatesse sihtkohtadesse

«Meie eesmärk on otsida teistsuguseid, põnevaid puhkusesihtkohti, mis võiksid Eesti inimestele avastamisrõõmu pakkuda ja kus kohapealne hinnatase annab võimaluse soodsaks soojaks suvepuhkuseks. Paljud on käinud Pariisis ja Roomas, kuid fantastilise looduse ning kultuuriga Rumeenia ja Makedoonia väärivad igal juhul külastamist. Sihtkohavalikul pidasime oluliseks ka võimalust tutvuda mitme riigiga korraga,» ütles Nordica äriarendusjuht Sven Kukemelk.

Constanta on üks Rumeenia vanimaid linnu ja ka riigi suurim sadamalinn. 280 000 elaniku ja rikkaliku ajalooga Constanța asub Musta mere ääres subtroopilises kliimas. Rumeenia rannajoonel on üle 15 puhkusekuurordi, imeilusad liivarannad ja muud huviväärsused. Puhkajatel on ka hea võimalus külastada lähedalasuvat maalilist Doonau deltat. Constanța asub 65 kilomeetri kaugusel Bulgaaria piirist ja 150 kilomeetri kaugusel Varna kuldsetest liivarandadest. Seega on Constantasse reisijal võimalik külastada nii Rumeeniat kui ka Bulgaariat.

Makedoonia populaarseim kuurortlinn Ohrid asub samanimelise järve kaldal ning pakub puhkajatele imekauneid loodusvaateid. Ilus ja romantiline Ohrid on üks Euroopa vanimaid linnu ning kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja. Arhitektuuri poolest rikkas linnas asub sama palju kirikuid, kui aastas päevi. Ohridi reisides saab külastada ka 70 kilomeetri kaugusel asuvat Kreekat ning vähem kui tunniajase autosõidu kaugusel olevat Albaaniat oma imeilusa ja seni avastamata Aadria mere rannikuga.

Nordica otselennud Ohridisse toimuvad kord nädalas 1. juunist 14. septembrini. Constantasse toimuvad otselennud 16. juunist 29. septembrini. Mõlema sihtkoha lennupiletid on müügil alates 26. septembrist.