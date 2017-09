Millal võib lennukis istekohta vahetada?

Kindlasti tuleb istekohta vahetada enda piletiklassi piires, kuid vaevalt on keegi nõus ka niisama kõrgema klassi piletist loobuma. Tähelepanu tasuks pöörata aga igale istekohale eraldi ja mõelda sellele, mis see endaga kaasa toob, vahendab BBC.

«Asi muutub probleemseks siis, kui reisija tahab minna hädaabiväljapääsu juurde istuma. Enamik lennufirmasid küsib selle koha eest lisaraha, sest seal on rohkem ruumi. Pole aus, kui keegi selline, kes ei ole maksnud, läheb sinna istuma,» sõnas stjuuard Michael.

Kui on soov aga kellegagi istekoht vahetada, tuleks alati ära oodata, millal see inimene lennukisse jõuab ja alles siis vahetusega pihta hakata. Sageli võib aga märgata, et inimene istub soovitud kohale juba varem, mis tekitab saabujas aga suurt segadust, sest keegi istub justkui tema kohal.

Lisaks peab salongipersonal silma peal hoidma ka lennuki tasakaalul ja eriti tundlikud on väiksemad lennukid. Seega kui trobikond reisijaid otsustab lennuki etteotsa ronida, võib see lennuki tasakaalust välja viia ja nii õhku tõusta ei saa.