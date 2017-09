Sügishooaja kaheksa populaarsemat sihtkohta

Reisiportaali American Express Travel asepresident Jamee Lubkemann on kokku pannud nimekirja selle sügise kõige populaarsematest sihtkohtadest. Ta keskendus paikadele mille kohta on klientide huvi võrreldes eelmise aasta sügisperioodiga tugevalt kasvanud, vahendab Business Insider.

Beirut, Liibanon

Beirut, Liibanon / Geoff Moore/REX/Vida Press

Broneeringute kasv: 150 protsenti

Lubkemann selgitab Lähis-Ida sihtkohtade populaarsust sellega, et varasema umbusalduse asemel on ameeriklased hakanud huvi tundma piirkonna mõistmise vastu. See tähendab rohkem reise Lähis-Itta ning õitsevat ja ka turvalisemat turismi.

Oma prantsuse stiilist inspireeritud arhitektuuri ning elava toidukultuuri tõttu on Beirutit peetud ka «Lähis-Ida Pariisiks.» Ühe maailma vanima asustusena on Beirut eriti populaarne sihtkoht ajaloohuvilistele.

Tel Aviv, Iisrael

Vana Jaffa linnasadam Tel Avivis / Chameleons Eye/REX/Vida Press

Broneeringute kasv: 148 protsenti

Reis Tel Avivi on mitmekülgne ning võib sisaldada kõike mõnusast rannapuhkusest ja muuseumituurist kuni falafeli ja hummuse maitsmiseni. Tel Aviv on kaasaegne, elav ja kosmopoliitne.

Casablanca, Maroko

Casablanca, Maroko / Andrew Stewart / SplashdownDirect/REX/Vida Press

Broneeringute kasv: 86 protsenti

Maroko on üldiselt muutumas viimase aja trendisihtkohaks, kuid uute arendusprojektidega nagu Parc de la Ligue Arabe ja Grande Theatre de Casablanca, on Casablanca sadamalinn just see koht kus praegu viibida.

Avasta vürtsiturge ja imetle kaunist mauri stiilis arhitektuuri.

Nairobi, Keenia

Nairobi rahvuspark / Tom & Pat Leeson/Vida Press

Broneeringute kasv: 39 protsenti

Nairobi kutsutakse tihtipeale «Silicon Savannah’ks,» kuna linn on tuntud kui Keenia innovatsiooni ja tehnoloogia keskus. Peale selle saab läbi Nairobi minna mitmetele põnevatele safaridele ning avastada Keenia multietnilist toidumaastikku.

Kui julged minna avastama linnast välja, leiad end Suurest Riftiorust, mis lummab oma rikka ajaloo ja kauni geoloogilise vaatemänguga.

Mazatlán, Mehhiko

Mazatlan, Mehhiko / Stock Connection/REX/Vida Press

Broneeringute kasv: 82 protsenti

See Mehhiko Vaikse Ookeani äärne kuurortlinn on tuntud nii oma liivarandade kui ka ajaloo poolest.

Mitmed Mazatláni 19. sajandist pärit hooned on taastatud ning nüüdsest on nad peamiselt kasutusel selleks, et edendada linna järjest kasvavat kunsti- ja toidukultuurisektorit. Mazatláni peetakse samuti üheks Mehhiko parimaks ööelu sihtkohaks.

Belize

Belize sukeldumisparadiis Suur Sinine Auk / Kurt Amsler/Vida Press

Broneeringute kasv: 18 protsenti

Belize korallrifid on tuntud oma suurepäraste snorgeldamise ja sukeldumise võimaluste poolest.

See Kesk-Ameerika riik väärib muidugi külastamist ka maiade kultuuri säilmete ja oma erilise köögi tõttu, pakkudes toite nagu ceviche, fritüüritud merikarbid ja praetud jacks, mis on fritüüritud taignatükid, mida tavaliselt serveeritakse hommikusöögiks.

London, Suurbritannia

London / Negative Space/Pexels.com

Broneeringute kasv: 55 protsenti

Kuigi London pole küll uudne sihtpunkt, pakub see linn oma pideva arengu tõttu põnevust ja uudsust ka mitmekordsele külastajale. Londonis võib iga uus linnaosa üleöö muutuda kõige populaarsemaks ja trendikamaks piirkonnaks. Nii kutsutakse näiteks Shoreditchi «Londoni Brooklyniks» ning Southwarkis on toimunud hoogsad arendustööd, mistõttu on juba avatud Shangri-La hotell Shardis, hulgi uusi lahedaid restorane, galeriisid ja üritusi.

Pariis, Prantsusmaa

Pariis / Andrea Belussi/Vida Press

Broneeringute kasv: 55 protsenti

Praegu on eriti hea aeg luksusreisiks Pariisi, kuna hotellid Ritz ja Hôtel de Crillon on renoveerimise järgselt äsja taasavatud.

Kuigi Eiffeli torn jääb alati Pariisi tõmbehitiks, naudivad luksusejahtijad kohti nagu Haut-Marais, vähemtuntud osa kuulsast Marais’st, kus on nii kunstigaleriid, pop-up poed, kokteilibaarid, uued restoranid ning juhendatud tuurid Fontainebleau või Vaux-le-Vicomte lossidesse.