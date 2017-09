Hiina turistid soovivad Soome peredega kvaliteetaega veeta

Lappeenranta piirkonnas on end üles andnud 50 perekonda, kes on nõus omapärases kultuurivahetuses osalema. Kuigi projekt ei ole kaua kestnud, on huvi sellise võimaluse vastu olnud suur, vahendab Yle.

Turistid soovivad peamiselt külastada kodusid, mis asuvad keset loodust ning mille lähedal ei ole teisi maju. Hiinlased tahavad tutvust teha soomlaste tervislike eluviisidega, sõnas turiste võõrustanud Mirka Rahma.

«Me serveerime külastajatele mustikakooki ja teeme kaminasse tule. See on midagi sellist, mida me sellise ilmaga nagunii teeksime,» sõnas ta.

Reisibürood rõhutavad, et autentne elamus on peamine, mistõttu ei ole takistuseks ka vähene inglise keele oskus, sest alati saab suhelda kehakeeles. Suurimaks sihtrühmaks saavad aga ilmselt koolilaste laagrid, kuhu rikkad vanemad lapsi suvel saadavad.