Kus asub maailma parim paik virmaliste vaatamiseks?

Nimelt on Abisko maailmas number üks virmaliste vaatamise sihtpunkt, kuna erilise mikrokliima tõttu on Abisko nn virmaliste tsoonis kõige sademetevaesem piirkond maailmas, vahendab Space.com. See tähendab, et virmaliste otsija leiab peaaegu kindlasti eest pilvitu taeva värvidemängu vaatlemiseks.

Abiskosse kiirustajatel tasub siiski veel oodata. Kuigi sügis võib pakkuda juba piisavat pimedust virmaliste vaatamiseks, sajab talvel ja kevadel reeglina vähem. Seega on Alaska ülikooli emeriitprofessori ja virmaliste ennustaja Charles Deehri sõnul parim aeg virmalisi jahtima minna detsembrist aprillini. Lisaks tasub reis plaanida noore või vana kuu ajale, mil kuuvalgus on piisavalt nõrk, et mitte segada virmaliste ilu.

Virmaliste piirkonniti esinemise jälgimiseks vaata SIIA.