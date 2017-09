Ryanairi lennud on kaosest taastumas

«Me vabandame kõigi 315 000 kliendi ees, kelle lennud kuuenädalase perioodi jooksul septembris ja oktoobris tühistati. Enam kui 97 protsenti nendest klientidele on pakutud asendust ning me kutsume üles ülejäänud kolme protsenti meiega ühendust võtma,» sõnas Ryanairi esindaja Kenny Jacobs.

Ta lisas, et Ryanairi täpsus on taas tõusnud 96 protsendini ning murekohtade lahendamiseks on võetud tööle suurem klienditeenindusmeeskond, kes aitavad lahendada graafikuveast tekkinud probleeme.

18. septembril said 315 000 klienti teavituse, et nende lend jääb ära. 24. septembriks oli reisijatele kokku pakutud rohkem kui 305 000 alternatiivset marsruuti või kantud raha tagasi. Praeguseks ei ole Ryanairiga veel ühendust võtnud kolm protsenti reisijatest ehk veidi vähem kui 10 000 inimest.