Avasta Gruusiat koos Tanel Padari, Ott Sepa, Ago Andersoni ja Sepo Seemaniga

«Kiired ja ilusad Gruusias» on suur seiklus, kus kuumava Gruusia päikese all võtavad üksteisega mõõtu kaks võistkonda. Ilusate tiitlit kannavad sel lõbusal ettevõtmisel vanad head kamraadid Sepo Seeman ja Ago Anderson, nende vastu astuvad noored ägedad mehed Tanel Padar ja Ott Sepp ehk tiim kiired.



Viinamarjad, šašlõkk, väike vein ja kaunis loodus – see kõik on uues seiklussaates olemas. Aga sama palju on selles ka lõbusat jutuvada ja naljatamist, sest ükski neljast tegelasest pole suu peale kukkunud. Nagu lubatud, on kohal ka võistlusmoment, sest mõõduvõtt kuulub «Kiirete ja ilusate» argipäeva. Päris maratoni mehed küll läbima ei pea, kuid ette tuleb sportimist ja ka selliseid väljakutseid, kus füüsilisest jõust olulisemaks muutub hoopis leidlikkus ja hea rääkimisoskus.

«Kiired ja ilusad Gruusias» alustab Kanal 2s juba neljapäeval kell 21.30