Suured metsatulekahjud ohustavad Gran Canaria turismipiirkondasid

Tulekahjust mõjutatud piirkonnad on Tejeda, San Mateo, Telde, San Bortolome de Tirajana ja Santa Lucia de Tirajana, vahendab Express.co.uk. Kuna tulekahju levib populaarsetel mägialadel Gran Canaria keskosas, suletakse Suurbritannia Väliskontori (FCO) sõnul mitmeid teesid ja evakueeritakse inimesi.

Gran Canarial on hetkel välja kuulutatud teise tasandi hädaolukord, kuna tugevad tuuled puhuvad kiirelt tule laiali. Kõigil kes asuvad Cruz, Lagunetas, Cueva Grande või Caleterase alal on palutud viivitamatult lahkuda. Saarel on hetkel kaks sotsiaalkeskust, mis on valmis vastu võtma 100 ümberpaigutatud perekonda.