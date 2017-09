Briti turist vahistati Dubais keskmise sõrme näitamise eest

Briti turisti võib ebaviisaka käitumise eest oodata kuni kuue kuune vanglakaristus. 23-aastane Jamil Ahmed Mukadam sõnas, et sõitis rendiautoga lennujaama, kui teine auto sõitis talle taha, hakkas tuledega vilgutama ja sabas sõitma, vahendab Travel Pulse.

Ta lisas, et tõmbas küll eest ära, kuid teine autojuht sõitis tast mööda ning karjus ta peale. Mukadam näitas agressiivsele juhile seepeale keskmist sõrme. Seejärel sõitis mees lennujaama ja lahkus Dubaist. Alles pool aastat hiljem, kui ta Dubaisse naasis, sai ta teada, et vahejuhtum ei olnudki unustatud.

«Kui ma tagasi Dubaisse tulin, siis passikontrollis kõlas järsku kõva piiksumine ja hetkega oli politsei mu ümber piiranud. Ma veetsin kaks päeva vangikongis koos 172 inimesega, kelle hulgas olid ka mõrvar ja vägistaja. Mul ei olnud voodit, tekki ega süüa,» sõnas Mukadam.

Ta lasti küll kautsjoni vastu vabaks, kuid tema reisidokumendid konfiskeeriti. «Nüüd ei saa ma hotellist välja minna, sest mul pole passi ja raha saab mul ka nädala lõpuks otsa,» sõnas mees.

«Meil on olnud mitmeid juhtumeid, kus liiklusraev on viinud kinnipidamiseni. Me hoiatame külastajaid alati, et neid võib ees oodata kriminaalsüüdistus käitumise eest, mis teistes riikides on tavapärane. Me loodame, et Dubai kohus on järeleandlik karistuse määramisel ja kõige hullemal juhul teevad vaid trahvi,» sõnas Mukadami kaitsev advokaat, kes sageli ka teiste turistide eest seisab, Radha Stirling.

Suure tõenäosusega tunnistab Mukadam kohtuistungil oma süüd, mis aitab situatsiooni kiirele lahendamisele kindlasti kaasa. Mukadam ei ole aga esimene, kes Araabia Ühendemiraatides väikese asja pärast seadusega pahuksisse läheb.

Eelmisel kuul vahistati Singapurist pärit mees, sest ta kandis avalikus kohas naiste riideid. 2015. aastal saadeti vangi Ameerika Ühendriikide kodanik, kes laimas Facebookis oma ülemust.