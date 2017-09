Interaktiivne graafik: kuhu lennatakse kõige rohkem Tallinnast? Aga Londonist?

Valides kaardilt lennujaama, on võimalik näha, millised on viis kõige populaarsemat sihtkohta, kuhu sealt suundutakse. Lisaks näidatakse ära, mitu lendu nendesse sihtkohtadesse tehakse ja kui palju on sellel liinil olnud reisijaid.

Veel on graafikult võimalik näha, mitu protsenti lennujaama reisijatest olid kohalikud, mitu Euroopa Liidu kodanikud ja mitu mujalt maailmast. Reisijate arvu arvestamisel on vaadeldud kõiki reisijad, kes on teekonda alustanud või lõpetanud valitud lennujaamas. Arvestatud reisijate hulka kuuluvad ka vahemaandumise teinud reisijad, kes jätkavad teekonda uue lennuga valitud lennujaamast. Välja on jäetud need transiitreisijad, kes jätkavad reisi samas lennukis ja sama lennunumbriga liinil.