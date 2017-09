Aasias levib «supermalaaria», mis ei allu ravimitele

Teadlased hoiatavad, et uus supermalaaria ei allu ravimitele, sest parasiidid on arenenud ja senised ravimeetodid seda hävitada ei suuda, vahendab news.com.au.

«Me arvame, et tegu on tõelise ohuga. Haigus levib piirkonnas murettekitava kiirusega ja me kardame, et see läheb veel kaugemalegi ning lõpuks jõuab ka Aafrikasse,» sõnas Oxfordi troopilise meditsiini uurimisüksuse juht professor Arjen Dondrop.

Viimaste andmete kohaselt ei ole Vietnamis õnnestunud ravida iga kolmandat patsienti, kuid Kambodžas on ebaõnnestumise protsent 60 lähedal. Kui ravimitele resistentne parasiit jõuaks ka Aafrikasse oleks tulemus laastav, sest 92 protsenti kõikidest malaariajuhtumitest leiab aset just seal.

«Me jookseme kellaga võidu, me peame selle likvideerima enne, kui malaaria muutub ravimatuks,» sõnas Dondrop. «Kui olla aus, siis ma olen päris mures.»

Malaaria on suur probleem just Aafrikas, Lõuna- ja Kesk-Ameerikas, Aasias ja Vaikse ookeani saartel. Nendes riikides tuleb vältida sääsehammustusi või võtta juba ennetavalt malaariavastaseid rohtusid, et haigestumist vältida.

Kui malaaria avastatakse varases staadiumis ja asutakse seda kohe ka ravima, siis saavad patsiendid üldjuhul terveks. Malaaria võib aga areneda ka väga kiiresti ja ravi saamata võib patsient surra jub a mõne tunni või päeva möödudes. Üldjuhul need, kes on korra juba malaaria läbi põdenud, sellesse enam uuesti ei nakatu.

Malaaria nakkuseallikaks on nakatunud inimene. Malaaria ülekandjateks inimesele on nakatunud emased Anopheles-sääsed. Sääsed toituvad ja hammustavad inimesi öösiti, videvikus (pärast päikese loojumist) ja varahommikul (koidikul enne päikese tõusu). Lisaks võib haiguse ülekanne inimesele toimuda ka doonoriverega ja saastunud süstalde-nõeltega.