Indoneesia kummalised kirjud kraatrijärved

Geoloogidele pakuvad Kelimutu kraatrijärved huvi paljuski seetõttu, et eri värvi veega järved asuvad ühe ja sama vulkaani naaberkraatrites. Arvatakse, et järvede vee värvi perioodiline muutumine on tingitud vulkaanide gaasilisest aktiivsusest valla päästetud ja järvede vette sattuvate mineraalide põhjustatud keemilistest reaktsioonidest.

Kelimutu vulkaani jalamil paikneva Moni küla elanikud usuvad aga, et nendest järvedest lähevad läbi surevate inimesed hinged ning järvede vee värvuse muutumine näitab nende hingede pahameelt.

Loe lähemalt Reisiguru.ee'st.