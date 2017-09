Seitse Versailles palee saladust

Päikesekuningas tegi sellest paigast kuulsa Versailles palee 1682. aastal, kuid kuningakojaks see palee pikalt ei jäänud. Vaid veel kaks järgnevat kuningat said selle palee seinte vahel elamist nautida, kui see õigus käest võeti. Juba 1792. aastal kaotati monarhia Prantsusmaal täielikult, vahendab Travel and Leisure.

Nüüdseks on paleest saanud hästi hoitud UNESCO maailmapärandi paik, mida külastab igal aastal miljoneid turiste. Nagu ka teistel kuulsatel ja säravatel paikadel, on ka Versaille'l omad saladused.

See on maailma suurim kuninglik elupaik

Siiski pole see maailma suurim palee, kuid kogu Versailles pindala teeb teistele silmad ette. Palee ise on 67 000 ruutmeetrit suur ning seal on 700 tuba, rohkem kui 2000 akent, 67 treppi ja 1250 kaminat.

Louis XIV meeldis tõepoolest lõbutseda

Prantsuse kuningakoda pani suurt rõhku lõbutsemisele. See tähendas lisaks kontsertidele ja ballidele ka hasartmänge, oopereid, ilutulestikku ja valgusetendusi. Need erakordsed etendused pidid muljet avaldama nii õukonnale kui ka kogu Euroopale.

Isegi taluloomasid koheldi kuninglikult

Marie-Antoinette üritas Versaiile'sse luua väikese Prantsuse küla. Praegusel ajal saab seda näga veel Le Petit Trianonis, kus grupp äärmiselt õnnelikke lehmasid, kanasid, sigu, kitsesid ja eesleid on elanud terve oma elu kuninglikes tingimustes.

Magamaminek oli omaette tseremoonia

Kõik kolm palees elanud kuningat käskisid osal oma õukondlastel kaks korda päevas läbi teha kummalise tseremoonia kuninga magamistoas. Selleks pidid nad kohal olema ja vaatama, kuidas kuningas tõuseb ning samuti tuli neil ta magama saata.

Marie-Antoinette'il oli oma küla

Ta lasi selle ehitada 1783. aastal, et põgeneda ülimalt formaalsest õukonnaelust. Tema väikeses külas oli olemas kõik eluks vajalik alates lõbustustest, kuni talu ja aidani välja.

Peeglite saalis vannutati Saksa keiser ametisse

Pärast Preisimaalt lüüa saamist vannutati Wilhelm I Versaille peeglite saalis ametisse, mis kindlasti oli prantslastele tõeliseks alanduseks. Peeglite saal on palee kõige silmapaistvam ruum, kus on mitmed sätendavad lühtrid ja 357 eraldiseisvat peeglit.

Alles hiljuti avati uus näitus

Eelmise aasta mais avati Versailles's kaarikute näitus, kus saab näha nii Napoleoni kui ka Marie-Antoinette'i kaarikuid.