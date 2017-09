Vaata, millised on Euroopa kõige mugavamad lennujaamad

Seetõttu on oluline ka see, kui lihtsalt on võimalik leida transporti lennujaamast kesklinna ning kui palju see kõik maksma läheb. GoEuro võrdles 70 Euroopa lennujaama ja tegi selgeks, milline lennujaam pakub reisijatele kõige paremaid lahendusi, vahendab Lonely Planet.

Selle uuringu tulemusel selgus, et lennujaamadest kesklinna saamiseks tuleb välja käia väga erinevaid summasid ning samuti on aeg, mis selleks kulub erinev. Kõige vähem tuli pileti eest maksta 72 eurosenti ning kõige rohkem 28 eurot. Kõige kiiremini sai lennujaamast kesklinna viie minutiga ja kõige pikema reisi tegemiseks kulus 85 minutit.

Esimese koha napsas endale Nice'i lennujaam, kust kesklinna saamiseks kulus kõigest viis minutit ning pilet maksis 1 euro ja 80 senti. Lisaks jõudsid esikümnesse veel ka Praha ja Amsterdam, mis on eelmise aastaga võrreldes muutnud turistide hulgas ka populaarsemaks.

Kümme kõige parema ühendusega lennujaama:

1. Nice'i lennujaam, 5 minutit, 1.80.-

2. Lanzarote, 10 minutit, 1.41.-

3. Birmingham, 9 minutit, 3.29.-

4. Malaga-Costa del Sol, 12 minutit, 1.80.-

5. Frankfurt, 10 minutit, 4,81.-

6. Nürnberg, 12 minutit, 3.01.-

7. Cologne Bonn, 13 minutit, 2.41.-

8. Praha, 15 minutit, 0.90.-

9. Leipzig-Halle, 13 minutit, 4.50.-

10. Amsterdam, 14 minutit, 4.21.-