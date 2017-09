Osa Hawaii saartest pandi koos kohalikega müüki

224 ruutkilomeetrise Molokai rantšo senine omanik on investeerimisettevõte GL Ltd, kes soovib selle aga maha müüa, sest ei ole maa-ala saanud kasutada oma äranägemise järgi. Sellega tuleb arvestada ka uuel omanikul, vahendab Business Insider.

Saarel elab 7000 inimest ja kui ettevõte üritas oma maa-alaga läbi viia suuremahulisi projekte, siis astusid kohalikud neile vastu. Kohalikud pidasid sääraseid arenguid ebavajalikuks, mistõttu rantšos juba 2008. aastal ka tegevus lõppes.

«Molokai elanikele ei meeldi, kui neid kiusatakse,» sõnas Maui linnapea Alan Rakawa.

GLi esindajad avaldasid lootust, et ostjatel on ka «uus visioon,» mida maa-alaga peale hakata, sest koht ise on ilus ja potentsiaali on palju.

Kes iganes paiga ära ostab, saab end pidada saarest 35 protsendi omanikuks. Molokai rantšos asub kaks puhkekuurorti, mis on mõlemad suletud. Endiselt on veel aga avatud suur golfiväljak, mis jääb samuti uue omaniku kasutusalasse.