Reisilennuki mootor lendas õhku ja sadas inimestele kaela

Spirit Airlinesi lennukil tekkis mootori töös tõrge, mistõttu mootor purunes ja tükid lendasid laiali. Michigani linna elanikud kuulsid väljas veidraid hääli ja avastasid, et taevast kukuvad alla suured metallist ja tulikuumad jupid, vahendab news.com.au.

«Ma nägin oma naabrit tantsimas, ma arvasin, et ta leidis raha aga selgus, et ta põikles eemale kukkuvatest metallitükkidest,» sõnas üks Michigani elanik.

Pardal olnud reisijad kirjeldasid, et lennuk hakkas kohe pärast õhkutõusu veidralt rappuma ning üsna pea teatas ka piloot, et mootoriga on tekkinud probleem. «Kõik kartsid, et me saame surma. Inimesed hoidsid kätest kinni ja palvetasid ning nende emotsioonid olid kontrolli alt väljas, kuid seda ei saa pahaks panna,» sõnas pardal olnud reisija.

Metal that rained down in Dearborn Heights was Spirit plane with engine failure https://t.co/Tuw6uypSOW pic.twitter.com/uUlcQa0jxf — FOX 2 Detroit (@FOX2News) September 21, 2017

Lennuk keeras vaid mõned minutid pärast õhkutõusu tagasi ja lennuk maandus turvaliselt Detroidi Metropolitani lennujaamas. Teadaolevalt ei saanud vahejuhtumis keegi kannatada.

Föderaalne lennuamet on asunud õnnetuse põhjust uurima ning ametnikud on saadetud hindama ka linnale tekitatud kahju. Kuigi esialgu levisid kuuldused, et lennuamet korvab autodele ja hoonetele tehtud kahju, siis tegelikult tuleb kodanikel pöörduda ikka lennufirma või oma kindlustusseltsi poole.

Lennufirma esindaja sõnas vaid, et lennuk naasis turvaliselt ning, et nad teevad lennuametiga täielikku koostööd.